Grand Départ virtuele Tour: Van der Poel naast podium, Teunissen naast ventilator

Vorig jaar stuntte Mike Teunissen in de eerste etappe van de Tour de France door in de sprint Peter Sagan een half wiel voor te blijven. Vanmiddag zat Teunissen er heel anders bij: met een grote ventilator naast zich reed hij de eerste etappe van de virtuele Tour de France, het alternatief voor de ronde die vanwege het coronavirus is uitgesteld naar 29 augustus.