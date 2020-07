Manchester United en Leicester winnen; lot Norwich bijna bezegeld

In de Premier League, waar de strijd om Champions League-tickets nog volop aan de gang is, hebben Manchester United en Leicester City belangrijke zeges geboekt.

United kwam thuis tegen Bournemouth na een kwartier met 1-0 achter door een mooie goal van Junior Stanislas, maar won uiteindelijk simpel met 5-2.

Het 18-jarige talent Mason Greenwood was na een klein half uur goed voor de gelijkmaker, en via een penalty van Marcus Rashford en een prachtige krul in de kruising van Anthony Martial stond het voor rust al 3-1.

In de tweede helft kwam Bournemouth, met Nathan Aké als aanvoerder en Arnaut Danjuma Groeneveld als invaller, via een strafschop van Joshua King nog terug tot 3-2, maar United kwam niet meer in de problemen. Door de tweede goal van Greenwood en een vrije trap van Bruno Fernandes kwam de eindstand op 5-2.

Leicester blijft derde

United rukt door de zege voorlopig op naar de vierde plaats, op drie punten van Leicester City dat simpel met 3-0 won van Crytal Palace.