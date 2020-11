Moderna gaat goedkeuring coronavaccin aanvragen in Europa

NOS op 3 legt in deze video uit hoe het kan dat er al zo snel vaccins zijn:

Volgens Moderna hebben dertig deelnemers een ernstige corona-infectie opgelopen. Zij hoorden allemaal tot de groep die een placebo had gekregen. Er zouden geen ernstige bijwerkingen zijn gesignaleerd tijdens het onderzoek.

Daarnaast moesten meer deelnemers aan het onderzoek een corona-infectie oplopen. Door deelnemers die het vaccin hebben gekregen te vergelijken met deelnemers die een placebo hebben gekregen, kan de effectiviteit berekend worden. In totaal kregen 196 deelnemers aan het onderzoek een infectie, van wie 185 uit de placebogroep.

Er moesten echter nog meer gegevens verzameld worden voordat het concern over kon gaan tot het aanvragen van goedkeuring. De vaccinaties van de deelnemers moesten minstens twee maanden geleden zijn, om voldoende tijd te hebben om eventuele bijwerkingen vast te stellen.

Moderna is na Pfizer de tweede farmaceut die een aanvraag gaat indienen voor zijn vaccin, maar Pfizer heeft dat formeel nog niet gedaan in Europa. Vandaag al legt Moderna de aanvraag neer bij het EMA, laat het bedrijf in een persverklaring weten.