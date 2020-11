Tabaksfabriek Niemeyer in Groningen sluit na 200 jaar

Tabaksfabriek BAT Niemeyer in Groningen gaat dicht. Dat heeft eigenaar British American Tobacco (BAT) besloten.

De 185 medewerkers zijn vanmiddag geïnformeerd over de sluiting van de fabriek. Het plan is dat Niemeyer, bekend van Samson shag, in het derde kwartaal van 2022 de deuren definitief sluit.

Waarschijnlijk wordt de Groningse productie van tabak overgeheveld naar goedkopere productielocaties in Hongarije en Duitsland.

Diverse scenario's

BAT liet eerder al weten dat sluiting van de Groningse fabriek een van de opties was. Diverse scenario's zijn tegen het licht gehouden. Nu is besloten om de fabriek te sluiten. De raad van commissarissen van BAT heeft daarvoor groen licht gegeven.

Daarmee komt een einde aan ruim twee eeuwen tabaksproductie in Groningen. In 1819 begon Meindert Niemeyer met de productie van tabak van het merk Wapen van Rotterdam. Later, toen zijn zoon Theodorus het bedrijf overnam, werd de productie fors uitgebreid.

Koninklijk

Bij het 150-jarig bestaan kreeg de fabriek het predicaat Koninklijk. De Koninklijke Theodorus Niemeijer BV ging in 1999 op in het Rothmans concern, dat later weer opging in British American Tobacco.