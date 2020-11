Weerrecords sneuvelden in november: 'opmerkelijk warm'

In november werd ook de langste reeks 'aaneengesloten dagen met 10 graden of meer gemeten in De Bilt' voltooid. Niet eerder was de reeks zo lang als dit jaar: sinds 1 april tot en met 15 november, 229 dagen in totaal dus.

Een week later, op 9 november, steeg de temperatuur naar 16,7 graden in De Bilt. Daarmee werd het oude dagrecord van 16,5 graden uit 1983 gebroken. Ook 18 november werd door Weerplaza toegevoegd aan het rijtje recordtemperaturen, toen in De Bilt een temperatuur werd gemeten van 14,6 graden. Het oude landelijke dagrecord stond op 14,5 graden in 2015.

In november 2020 sneuvelden meerdere warmterecords. 2 november werd warmste novemberdag ooit gemeten, toen het kwik in De Bilt steeg tot 19,1 graden. Het oude maandrecord van 6 november 2018 (19,0 graden) werd hiermee gebroken.

"Het was veel warmer dan een normale november, gemiddeld rond de 2 graden warmer. Het exacte gemiddelde kennen we nog niet, want we moeten vandaag nog meetellen. En vandaag is het juist koud", zegt NOS-weerman Marco Verhoef.

Slechts vijf keer eerder sinds 1901 was het in De Bilt warmer dan 18 graden in november. Opvallend genoeg gebeurde dit in alle gevallen na 2005. Zegt dit iets over het opwarmend klimaat? "Daar heeft het alle schijn van. Deze waarden passen in een opwarmend klimaat", aldus NOS-weerman Marco Verhoef.

In november worden warme dagen niet of nauwelijks veroorzaakt door de zon. Die doet niet veel meer in november. Verhoef: "Zon is de enige bron van warmte, daar zit een hele rekensom achter. Elk object, ook jij en ik, stralen die warmte weer uit. Dat noemen ze de stralingsbalans."

Door dit fenomeen blijft in de winter de warmte juist onder de bewolking hangen. Daarom is het in de zomer op warme dagen zonnig en in de winter juist op warme dagen bewolkt.

'Stralingsbalans' uitgelegd door Weerplaza: