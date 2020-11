Gezondheidsorganisaties waarschuwen: vergeet andere virussen niet in pandemie

Ook wordt er in landen minder getest op het virus; hiv-testgebouwen zijn omgevormd tot coronalocaties. Aidsfonds-directeur Mark Vermeulen zei in het NOS Radio 1 Journaal sinds maart al bang te zijn dat de twee pandemieën elkaar uiteindelijk zouden raken. "Die vrees komt nu uit."

We kunnen het niet toestaan dat het gevecht tegen de ene dodelijke ziekte terreinverlies betekent in de strijd tegen andere ziekten.

De situatie is het meest nijpend in Afrika, zegt Vermeulen, waar twee derde van de 38 miljoen hiv-patiënten leeft. De strijd tegen het coronavirus heeft in Afrikaanse landen de hiv-zorg nagenoeg volledig weggedrukt. Maar ook het indammen van andere infectieziekten die de afgelopen decennia met veel moeite zijn bestreden, hapert in ontwikkelingslanden, zegt hoogleraar tropische geneeskunde Martin Grobusch, verbonden aan het AMC.

"Het gaat dan om bijvoorbeeld acute infectieziekten als malaria of tuberculose, die spoedbehandelingen vereisen", zegt Grobusch. "Alle beschikbare middelen gaan nu naar covid-preventie en -behandelingen. Daarnaast zitten mensen in lockdown, waardoor ze minder mogelijkheden hebben om geld te verdien en minder vaak naar het ziekenhuis komen om zich op tijd te laten behandelen. Het is dus iets dat de algehele gezondheid in Afrika sterkt raakt."

Vaccinatieproblematiek

Begin deze maand zeiden Unicef en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in een noodoproep al dat er honderden miljoenen nodig waren om nieuwe epidemieën van besmettelijke ziekten als mazelen en polio te voorkomen. "Want we kunnen het niet toestaan dat het gevecht tegen de ene dodelijke ziekte terreinverlies betekent in de strijd tegen andere ziekten", zei Unicef-directeur Henriette Fore.

Volgens de WHO zijn door de coronapandemie in zeker 53 landen in totaal 91 vaccinatieprogramma's verstoord. Marion Koopmans, hoofd van de afdeling virologie van het Erasmus MC, herkent de mondiale vaccinatieproblematiek. "Door de coronacrisis is er veel te doen om uitgestelde zorg. Daar hoort vaccineren natuurlijk ook bij. En we weten van mazelen en polio: hoe minder kinderen je vaccineert, hoe groter het risico op uitbraken. Dat zie je niet meteen, maar daarmee is het niet minder zorgelijk."

De WHO telde vorig jaar al het hoogste aantal mazelenbesmettingen in ruim twee decennia en vreest in 2021 en 2022 door de pandemie alleen maar meer uitbraken met het extreem besmettelijke virus.