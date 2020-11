Podcast De Dag: de gruwelverhalen van gevluchte Ethiopiërs

Er komen dezer dagen veel nieuwsberichten voorbij over een bloedige strijd in Ethiopië, waar waarschijnlijk grove mensenrechtenschendingen plaatsvinden en volgens sommige getuigenissen zelfs genocide. Maar wat er precies gebeurt in het land, weten we niet. Journalisten worden geweerd en er is geen stroom, geen internet, geen telefoonverkeer.

Het enige dat naar buiten komt zijn de verhalen van de tienduizenden vluchtelingen die de grens naar Soedan over zijn gestoken. De beschrijvingen van wat zij hebben gezien en meegemaakt zijn schokkend.

Journalist en fotograaf Joost Bastmeijer bezocht de afgelopen tijd verschillende vluchtelingenkampen en sprak met deze mensen. Hij vertelt in podcast De Dag over de gruweldaden die zij beschrijven. De getuigenissen zijn lastig te verifiëren en het is ook duidelijk dat er maar één kant van het verhaal wordt verteld, zegt Bastmeijer, maar het is wel duidelijk dat er zich grote drama's afspelen en dat veel van de verhalen over bijvoorbeeld milities die met kapmessen en machetes rondtrekken, met elkaar overeenkomen.