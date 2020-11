Bouterse spreekt voor krijgsraad over Decembermoorden: 'historisch moment'

Desi Bouterse, de oud-president van Suriname, gaat zich vandaag voor het eerst inhoudelijk uitlaten in het proces over de Decembermoorden. Hij is aangekomen bij de rechtbank in Paramaribo, met onder zijn arm een verklaring die hij binnen zal voorlezen.

Volgens zijn advocaat zal Bouterse onder meer vertellen waarom hij in verzet is gegaan tegen het vonnis van de Surinaamse krijgsraad. Die veroordeelde hem tot twintig jaar gevangenisstraf voor zijn aandeel in de Decembermoorden. Daarnaast zou Bouterse ook toelichten waarom hij tijdens het proces nooit op een zitting is verschenen.

Historisch moment

Het proces gaat over de politieke moord op vijftien tegenstanders van het militaire regime van Bouterse, in 1982. De oud-president werd daarvoor een jaar en een dag geleden bij verstek veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf. In januari van dit jaar ging hij daartegen in verzet.

Wat de oud-president vandaag exact zegt, is niet direct bekend. Beelden uit de rechtszaal worden niet live uitgezonden . "Ik verwacht dat het proces rond 15.00 uur Nederlandse tijd wel klaar zal zijn. Dan mogen journalisten naar buiten komen en weten we meer", vertelt correspondent Nina Jurna.

Als Bouterse vandaag inderdaad inhoudelijk ingaat op de zaak, is dat volgens haar historisch. Het proces begon al in 2007, maar in al die tijd legde Bouterse dus nooit verantwoording af aan de krijgsraad. "Als zijn woorden nu naar buiten komen, zal dat zeker voor nieuws zorgen."

Laatste kans

Bouterse moest wel verschijnen vandaag, vertelt Jurna. "Wie verzet aantekent bij de krijgsraad, moet uitleggen waarom hij dat doet. Bij een eerdere zitting kwam Bouterse niet opdagen, we weten nog steeds niet waarom. Als hij er vandaag weer niet was geweest, kon de rechtbank zijn verzet nietig verklaren. Dan was het vonnis van twintig jaar celstraf overeind gebleven."

Bouterse werd aan de rechtbank opgewacht door enkele honderden aanhangers. Die hadden van tevoren al aangekondigd dat ze hem zouden steunen. Bouterses partij, de NPD, benadrukt dat de bijeenkomst niet hun initiatief is. De samenkomst is in strijd met de coronamaatregelen in Suriname.