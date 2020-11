Cornelius Haga Lyceum Amsterdam beklad met leuzen

Het gebouw van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is beklad met leuzen als 'weg coupplegers' en 'school verkocht'.

Wie achter de bekladding zit is nog niet duidelijk. Zeker lijkt wel dat de spanningen rond het bestuur van de islamitische middelbare school een rol spelen.

Ontslag

In juni werd directeur-bestuurder Soner Atasoy ontslagen, omdat hij na een schorsing weigerde om bankpasjes, gebruikersnamen en wachtwoorden in te leveren, schrijft AT5 . Ruim twee weken geleden besliste de rechter dat het ontslag terecht was.

In de afgelopen maanden vond er een bestuurswisseling bij de school plaats. Saskia Grotenhuis werd aangesteld als interim-directeur en in oktober werd Achmed Baâdoud de nieuwe dagelijks bestuurder van de school.

Enkele teksten op de school zijn gericht aan die bestuurders. Zo staat er 'Saskia jij bent rot, onrein' en 'Baâdoud eruit.'

Aangifte

De politie gaat de bekladdingen onderzoeken. De leiding van de school heeft tegen NH Nieuws gezegd aangifte te gaan doen.