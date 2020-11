Negen jaar na Suárez werkt landgenoot Cavani zich in de nesten met 'negrito'

Cavani deelde in zijn Instagram Story een boodschap van een fan, met de tekst 'Gracias negrito'. De 33-jarige spits bedoelde het naar eigen zeggen op de Latijns-Amerikaanse, liefdevolle manier, maar heeft de post later verwijderd.

'Negrito' betekent zoiets als 'kleine zwarte man', wat het voor velen aanstootgevend en racistisch maakt. In Latijns-Amerikaanse landen wordt het echter ook vaak op een liefdevolle manier gebruikt, bijvoorbeeld tegen vrienden of zelfs partners.

De spits van Manchester United claimt dat het Spaanse woord in zijn thuisland geen racistische of anderzijds negatieve lading heeft, waarmee de zaak doet denken aan die van Cavani's landgenoot Luis Suárez uit 2011.

Suárez verdedigde zichzelf in 2011 op vergelijkbare wijze. De spits clashte tijdens Liverpool-Manchester United met Patrice Evra en noemde Evra meermaals 'negro'. Suárez houdt nog altijd vol dat hij destijds geen kwaad in de zin had en dat het woord in Uruguay simpelweg een andere betekenis heeft dan in Engeland.

Acht wedstrijden schorsing

"Is het woord 'negro' hetzelfde in het Spaans als in het Engels? Nee, absoluut niet. Ben ik een racist? Nee, absoluut niet", zei Suárez, die uiteindelijk voor acht wedstrijden geschorst werd, in 2015 in zijn autobiografie. "Ik was geschokt toen ik realiseerde waarvan ik beschuldigd werd."

Hoewel beiden in opspraak kwamen door het gebruik van hetzelfde woord, had Suárez de schijn wel meer tegen dan Cavani. Eerstgenoemde richtte zich tijdens een verhitte woordenwisseling tot zijn tegenstander, terwijl Cavani een fan bedankt die zegt van hem te houden na zijn winnende goal voor Manchester United tegen Southampton.