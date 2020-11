Kleinzoon Fittipaldi vervangt gecrashte Grosjean in komende Formule 1-race

Pietro Fittipaldi maakt komend weekend in de tweede Formule 1-race in Bahrein zijn debuut voor het team van Haas. De 24-jarige Braziliaan vervangt Romain Grosjean, die zondag zwaar crashte in de openingsronde van de eerste race.

Grosjean heeft aan het ongeluk, waarbij een flinke vuurzee ontstond, brandwonden aan zijn handen overgehouden. Naar verwachting kan de Fransman dinsdag het ziekenhuis verlaten.

De race van komend weekend komt voor Grosjean te vroeg. Een week later staat de seizoensafsluiter van de Formule 1 op het programma in Abu Dhabi. Het is nog niet bekend of Grosjean dan weer in actie kan komen.

Beroemde opa

Fittipaldi is de kleinzoon van tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi. Hij woonde de afgelopen twee seizoenen al meerdere raceweekenden bij in zijn rol als test- en reservecoureur van Haas.

Grosjean liet zondagavond vanuit het ziekenhuis weten dat het naar omstandigheden goed met hem gaat.