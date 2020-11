Langebaansucces smaakt Schulting naar meer: 'Wist wel dat ik dit kon'

Maar voor Schulting, die sinds haar jeugd al op de langebaan schaatst, kwam die goede prestatie niet helemaal als een verrassing. "Ik laat bij shorttracktrainingen zien dat ik in vorm ben. En op de langebaan zit er een stijgende lijn in, dus ik wist wel dat dit kon", zei Schulting na haar races in Heerenveen.

Dat blijkt, want de 23-jarige shorttrackster verbeterde afgelopen weekend drie keer een persoonlijk record: twee keer op de 500 meter en een keer op de 1.000 meter. "Vorig seizoen heb ik geen langebaanwedstrijd gereden. Nu merk ik dat het elke keer makkelijker gaat, dat ik elke keer minder moe ben als ik over de finish kom", concludeerde Schulting.

Als Schulting bij de kwalificatiewedstrijden ook derde wordt, plaatst ze zich voor de WK afstanden. "Ik ga wel zo'n weekend in om me te plaatsen. Dan kijken we daarna wel weer verder of het in het schema past in combinatie met het shorttracken."

Tot die tijd focust Schulting zich weer op haar eerste liefde. "Deze wedstrijd draagt daar ook juist aan bij, denk ik. Dat wedstrijdritme is wel heel belangrijk, ook bij het shorttrack. Dus ik denk dat het wel in mijn voordeel is."