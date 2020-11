Aanvallen op militaire bases in drie Malinese steden

In Mali zijn aanvallen gepleegd op militaire bases met internationale troepen in drie steden. Het gebeurde in Kidal, Gao en Menaka.

Een inwoner van Kidal zegt tegen persbureau AP dat hij meer dan tien explosies hoorde. Een VN-medewerker bevestigde de aanslagen en zei dat er raketten op het kamp in Kidal zijn neergekomen.

Of er doden en gewonden zijn gevallen, is niet bekend. De aanvallen zijn niet opgeëist.

In Mali is al-Qaida actief en is een VN-vredesmissie gaande. Nederland overlegt of het daar opnieuw een bijdrage aan kan leveren, met een militair transportvliegtuig en een aantal militairen vanaf november 2021.