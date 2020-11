Boca Juniors en Napoli eren Maradona; dochter in tranen in La Bombonera

Later werd het licht in het stadion uitgedaan en bleef alleen het licht in de box waar Maradona altijd zat branden. "De mensen vergeten niet wie hen gelukkig heeft gemaakt. Dank je", schreef Boca op sociale media.

Voor de wedstrijd tegen AS Roma legde aanvoerder Lorenzo Isigne bloemen neer bij een groot spandoek in het stadion en werd er een minuut stilte gehouden. In de tiende minuut van het duel (verwijzend naar het rugnummer van Maradona) werd het spel even stilgelegd en volgde een staande ovatie.

Ook de Napoli-spelers vierden de openingstreffer met het shirt van Maradona. Napoli won uiteindelijk met 4-0 en klimt zo naar de vijfde plaats in de Serie A.