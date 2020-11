RIVM over ons gedrag: meer mensen laten zich testen en vermijden drukte

Je zou het niet zeggen na de recente berichten over drukte met winkelend publiek en drukte op de weg, maar volgens nieuw gedragsonderzoek van het RIVM houdt het gros van de Nederlanders zich beter aan de coronamaatregelen. Althans, dat was halverwege de maand zo. In vergelijking een maand eerder vermeden meer mensen drukke plekken en lieten meer mensen zich testen.

Van de 64.000 ondervraagden die tussen 11 en 15 november meededen aan het onderzoek zegt 62 procent drukte te vermijden, dat was bij de vorige meting van begin oktober nog 52 procent. Het aantal mensen dat zich met klachten laat testen is 58 procent, dat was eerder 42 procent.

"Het zijn twee forse veranderingen in ons gedrag. Dat zijn positieve ontwikkelingen omdat drukte mijden en je sneller laten testen goede maatregelen zijn om de epidemie onder controle te krijgen", zegt Marijn de Bruin van de gedragsunit van het RIVM.

Gedragsverandering werkt

Het onderzoek is drie weken geleden gehouden. Op het moment van ondervraging was er net een piek geweest in het aantal besmettingen. "De gedragsverandering die we zien lijkt dus gepaard te gaan met een sterke daling van de verspreiding van het virus."

Het aantal mensen dat zegt met klachten thuis te blijven is sinds de vorige meting gelijk gebleven. Een derde gaat met klachten niet naar buiten. Twee derde doet dat wel. Veel mensen geven als reden aan dat hun klachten heel mild zijn. "Mensen maken een kosten-baten afweging en vragen zich bij een kuchje of loopneus af: moet ik nu wel echt thuisblijven?", zegt De Bruin.

Niet goed voorbereid op quarantaine

Uit de laatste twee metingen blijkt verder dat in de tussenliggende zes weken ongeveer één op de vijf mensen in isolatie of quarantaine moest. Meestal kwam het doordat ze klachten hadden. Andere mogelijkheden zijn: een positieve testuitslag, een huisgenoot die koorts heeft of na een bericht van de GGD of CoronaMelder-app.

"Als je dat doortrekt betekent het dat de komende wintermaanden heel veel huishoudens in Nederland wel een keer te maken krijgen met een situatie waarbij iemand in isolatie of quarantaine moet", zegt De Bruin.

Uit het onderzoek blijkt dat lang niet iedereen goed is voorbereid op zo'n onverwachte quarantaineperiode. Driekwart van de ondervraagden heeft wel iemand die boodschappen kan doen, maar de meesten weten niet wie ze kunnen vragen voor andere praktische zaken zoals het halen en brengen van kinderen of het verlenen van mantelzorg.