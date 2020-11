Top 2000 begint eerder, 'meer tijd voor albumversies'

De uitzending van de NPO Radio 2 Top 2000 begint dit jaar acht uur eerder. De 'lijst der lijsten', zoals de zender het programma zelf noemt, start op Kerstavond om middernacht.

"Waarom wachten tot de ochtend?", verklaart zendermanager Peter de Vries de verplaatsing op NPO Radio 2. "Middernacht op Kerstavond is een heel mooi beginmoment en we hebben zo extra ruimte voor de muziek. Nu kunnen we meer albumversies van bepaalde nummers draaien die net iets langer duren dan de single-variant."

Vorig jaar begon de Top 2000 nog op 25 december om 08.00 uur. Op Oudejaarsavond, even voor middernacht, sluit de lijst af. Vorig jaar stond Bohemian Rhapsody van Queen opnieuw op nummer 1.

De nummer 1 van dit jaar is nog niet bekend, omdat er nog moet worden gestemd. Dat kan dit jaar vanaf 1 december 08.00 uur tot 7 december 17.00 uur via de website van NPO Radio 2.

Jaarlijks evenement

De Top 2000 begon 21 jaar geleden om het jaar 2000 in te luiden. Aan luisteraars werd gevraagd om een liedje in te sturen, met daarbij een persoonlijk verhaal of een herinnering. Het was de bedoeling dat de muzieklijst maar een keer zou worden uitgezonden, maar het werd zo'n groot succes dat het radiostation besloot om er een jaarlijks evenement van te maken.

In voorgaande edities konden luisteraars ook een bezoek brengen aan het Top 2000 Café in Beeld en Geluid in Hilversum. Of dat ook dit jaar ook mogelijk is, is nog niet bekend. "Zodra we dat wel weten, maken we dat uiteraard bekend via onze kanalen", aldus de zender.