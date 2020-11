Platteland schoner en veiliger dan stad, maar minder rijk

Nederlandse steden staan vaker onderaan de ranglijst van de zogeheten brede welvaart dan plattelandsgemeenten. Weliswaar is de materiële welvaart in steden groter, maar het is er vaak minder schoon en veilig. En de inwoners zijn over het algemeen minder gezond dan in plattelandsgemeenten.

Dat komt naar voren uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is voor het eerst dat onderzoek naar brede welvaart op regionaal niveau is uitgevoerd. Het onderzoek is gedaan in opdracht van het ministerie van Landbouw.

Verbrede welvaart

De grootste verschillen tussen stedelijke en plattelandsgemeenten zijn zichtbaar in milieu, veiligheid en materiële welvaart. In de stad is het vaak minder schoon en minder veilig, en stedelingen zijn ook minder gezond. Daarbij is in een stad meestal minder sociale cohesie. Daar staat tegenover dat voorzieningen vaak dichterbij zijn en de materiële welvaart in steden hoger is.

"We spreken vaak over 'de regio', maar 'de regio' bestaat niet", reageert minister Schouten van Landbouw. "Het is goed dat nu inzichtelijk is gemaakt waar aan wat behoefte is, zodat we daar ook beter op kunnen aansluiten. En niet alleen dat wij dat kunnen, maar ook toekomstige kabinetten en regionale bestuurders. Zo kunnen we zorgen dat de brede welvaart ook verbreed wordt."