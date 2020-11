CBS: 'brede welvaart' vaak hoger op het platteland

Bloemendaal scoort hoog op de lijst van brede welvaart - ANP/Editorial

Nederlandse steden staan vaker onderaan de ranglijst van de zogeheten brede welvaart dan plattelandsgemeenten. Weliswaar is de materiële welvaart in steden groter, maar het is er vaak minder schoon en veilig. En de inwoners zijn over het algemeen minder gezond dan in plattelandsgemeenten. Dat komt naar voren uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is voor het eerst dat onderzoek naar brede welvaart op regionaal niveau is uitgevoerd. Het onderzoek is gedaan in opdracht van het ministerie van Landbouw. De grootste verschillen tussen stedelijke en plattelandsgemeenten zijn zichtbaar in milieu, veiligheid en materiële welvaart. In de stad is het vaak minder schoon en minder veilig, en stedelingen zijn ook minder gezond. Daarbij is in een stad meestal minder sociale cohesie. Daar staat tegenover dat voorzieningen vaak dichterbij zijn en de materiële welvaart in steden hoger is.

Het onderzoek In het onderzoek is gekeken naar de brede welvaart 'hier en nu', wat gaat over de kwaliteit van leven en de omgeving waarin mensen leven. Daaronder vallen onder meer materiële welvaart, gezondheid en milieu. Daarnaast is brede welvaart 'later' onder loep genomen, wat de sociale en economische omstandigheden en natuurlijke hulpbronnen betreft die volgende generaties nodig hebben. Dit is in kaart gebracht aan de hand van veertig indicatoren. De indicatoren 'hier en nu' zijn verdeeld over welzijn, materiële welvaart, gezondheid, arbeid en vrije tijd, wonen, samenleving, veiligheid en milieu. De indicatoren van 'later' zijn economisch kapitaal, natuurlijk kapitaal, menselijk kapitaal en sociaal kapitaal. Op het dashboard zijn de resultaten te bekijken.