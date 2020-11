Geen treinen door verkeersleiderstekort, 'je moet stalen zenuwen hebben'

Omdat een treinverkeersleider ziek is en spoorbeheerder ProRail eerst geen vervanging kon regelen, reden er tussen 09.00 uur en 10.30 geen treinen tussen Utrecht en Arnhem, tussen Ede-Wageningen en Barneveld en tussen spoorknooppunt De Haar en Rhenen. Er vielen veertig treinen uit. Toen er een vervanger voor de zieke verkeersleider arriveerde, gingen de treinen weer rijden.

De treinverkeersleider werd ziek op de post en er was niet direct achtervang, zegt een woordvoerder. "Dan moet je halsoverkop maatregelen nemen. Vaak wordt het opgevangen door mensen extra taken te geven, maar dan moeten ze er wel vertrouwen in hebben dat ze dat kunnen en zich er senang bij voelen."

De spoorbeheerder kampt met een tekort aan treinverkeersleiders. "Daarom kan het soms gebeuren dat iemand niet vervangen kan worden", zegt de woordvoerder. "We doen er alles aan om het te voorkomen, maar weinig personeel betekent dat je soms met lege handen staat. Er is geregeld geen achtervang."

In Nederland houden 680 verkeersleiders het treinverkeer in de gaten en sturen het aan. Ze werken 24 uur per dag in drie diensten van 8 uur, vanuit twaalf posten in Nederland. Vanwege de tekorten met de bijbehorende grote gevolgen, zoekt ProRail voor de komende jaren honderden nieuwe medewerkers.

Stalen zenuwen

"Het is heel lastig om treinverkeersleider te worden. Er is een zware selectie, je moet bijvoorbeeld stalen zenuwen hebben", zegt de woordvoerder. Wie wordt toegelaten, krijgt een betaalde opleiding van negen maanden. "Niet iedereen die eraan begint, slaagt ook. Het is een pittige opleiding. En het is zwaar werk met veel weekend- en nachtwerk. Je moet het ook nog willen doen." Het startsalaris ligt tussen de 2400 en de 3900 euro.

De spoorbeheerder is vorige week een wervingscampagne begonnen en hoopt op mensen die vanwege de coronacrisis hun baan hebben verloren, uit de luchtvaartbranche maar ook de cultuursector en de horeca.

Twee keer eerder konden er geen treinen rijden vanwege een zieke verkeersleider. Dat was op de MerwedeLingelijn tussen Dordrecht en Geldermalsen.