Gewonde bij scheepsbrand in Rotterdamse Waalhaven

In het ruim van een schip in de Rotterdamse haven is vanmiddag brand uitgebroken. Daarbij raakte een bemanningslid gewond. Hij is met ademhalingsproblemen overgebracht naar het ziekenhuis.

De veiligheidsregio heeft een NL-Alert verstuurd waarin de bewoners van de Rotterdamse wijk Charlois het advies krijgen ramen en deuren gesloten te houden.

Het is niet duidelijk wat er precies in brand staat op het schip. Op Twitter spreekt de brandweer Barendrecht over broei. Dat kan betekenen dat het blussen lang gaat duren. Het schip, de Dimitris S, is een zogeheten bulkcarrier die vaart onder Liberiaanse vlag. Het schip was net vanuit Dordrecht naar de Waalhaven gekomen.

De eerste melding over de brand kwam rond 15:30 uur binnen, schrijft Rijnmond. Verschillende brandweerkorpsen zijn ingezet om de brand te bestrijden. Omdat het schip midden in de haven ligt, heeft de brandweer ook een droneteam ingezet,