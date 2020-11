Denk in verkiezingsprogramma: minister van Inclusiviteit en verbod op Zwarte Piet

Politieke partij Denk wil dat er definitief wordt afgerekend met racisme en discriminatie. "Onze strijd is pas gestreden als iedere Nederland ongeacht huidskleur, afkomst, geaardheid, geslacht of welk kenmerk dan ook gewoon het volle potentieel uit zijn of haar leven kan halen", staat in het verkiezingsprogramma 'Denk anders'.

Het tweede verkiezingsprogramma van Denk gaat voor een belangrijk deel over diversiteit. "Helaas wordt alles wat nu met diversiteit te maken heeft geproblematiseerd. Ondanks de aantoonbare vooruitgang die Nederlanders met een migratieachtergrond hebben geboekt, wordt er elke keer weer een koppeling gemaakt tussen afkomst en problemen in de samenleving."

Dat moet veranderen, vindt de partij, die 1 miljard euro wil uittrekken voor de bestrijding van discriminatie en met een hele batterij aan voorstellen komt die daaraan moeten bijdragen. Zo moet er een minister van Inclusiviteit komen en een wettelijk verbod op Zwarte Piet in de publieke ruimte. Er moet een racismeregister komen en mensen die daarin zijn opgenomen, mogen niet meer bij de overheid werken.

Antisemitisme bestrijden

De Nederlandse regering moet formeel excuses maken voor het koloniale en slavernijverleden en er moeten programma's komen om antisemitisme en moslimhaat te bestrijden. Verder pleit Denk voor flexibel op te nemen feestdagen, zodat werknemers hun eigen religieuze feesten kunnen vieren en niet verplicht met Kerstmis of Pasen vrij zijn. Ook wil de partij dat ritueel slachten een recht blijft.

Denk komt in het verkiezingsprogramma ook op voor de zorg. De arbeidsvoorwaarden van het personeel moeten structureel verbeteren. Daarnaast moet er meer worden gedaan aan preventie van kwalen en ziektes. De leeftijd waarop je alcohol en tabak kunt kopen, moet naar 21 jaar. Er moet een tegemoetkoming komen in de kosten voor het sporten, het eigen risico moet verdwijnen en de zorgpremie moet drastisch omlaag.

In de onderwijsparagraaf schrijft Denk dat de hetze tegen islamitisch onderwijs moet stoppen, dat er voldoende imamopleidingen moeten komen en dat de salarissen van leraren verhoogd moeten worden, te beginnen in het basisonderwijs. Verder dient de overheid een stagegarantie te bieden voor jongeren.

Levenslang voor kindermisbruik

En dan wil Denk onder meer nog dat het minimumloon omhoog gaat, dat de huurstijgingen aan banden worden gelegd, dat er meer betaalbare woningen komen en dat de AOW-leeftijd niet verder wordt verhoogd. De partij van lijsttrekker Farid Azarkan vindt daarnaast bijvoorbeeld dat Palestina moet worden erkend als staat en dat kindermisbruikers levenslang moeten kunnen krijgen.

De verkiezingen zijn half maart. Denk heeft nu drie zetels in de Tweede Kamer. In de laatste Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van verschillende peilingen, staat de partij op één tot drie zetels.