Veel schade na plofkraak op pinautomaat in Westervoort

Een plofkraak op een pinautomaat in het Gelderse Westervoort heeft vannacht veel schade aangericht. De omgeving is afgezet voor onderzoek en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ingeschakeld.

De ontploffing was even na 02.30 uur en sloeg de pui waar de geldautomaat in zat helemaal weg.