PvdA ergert prins Bernhard met belastingplan dat zijn naam draagt

Prins Bernhard is niet te spreken over een plan in het verkiezingsprogramma van de PvdA. Het programma rept van een 'Prins Bernhard'-belasting, bedoeld om pandjesbazen aan te pakken, en zo de woningmarkt toegankelijker te maken voor onder meer starters. Dat het plan zijn naam draagt, is tegen het zere been van de prins, meldt De Telegraaf.

"Ik vind het vreemd dat een politieke partij mijn naam gebruikt in haar programma", laat Bernhard weten aan De Telegraaf. Zijn zakenpartner Menno de Jong trok in een e-mail fel van leer tegen de partij, schrijft de krant. Volgens De Jong is er sprake van "populistisch opportunisme" en wordt Bernhards naam slechts gebruikt omdat hij lid is van de koninklijke familie.

De PvdA wil dat beleggers die meer dan vijf huizen bezitten meer belasting gaan betalen. Hun huurinkomsten en vermogenswinsten moeten via de inkomstenbelasting worden aangeslagen. Ook wil de partij het mogelijk maken dat gemeentes een woonplicht instellen.

Bernhard, zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, bezit privé en via verschillende bedrijven zo'n 600 panden in Nederland. Dat zijn behalve woningen ook kantoorgebouwen en winkelcentra. Ook is hij mede-eigenaar van het circuit in Zandvoort.

Getransformeerde kantoorpanden

De Jong meent dat zijn activiteiten met Bernhard geen goed voorbeeld zijn van waar de partij tegen strijdt. Sinds 2006 zouden ze geen nieuwe panden meer hebben gekocht.

Daarnaast waren alle woningen al verhuurd toen ze werden aangekocht en is van onttrekken aan de woningmarkt dus geen sprake, stelt het duo. Hun investeringen zouden er juist voor hebben gezorgd dat er 1000 woningen zijn bijgekomen in Amsterdam, door kantoorruimte naar woningen te transformeren.

Demonisering

Er is sprake van demonisering, schrijft De Jong aan de PvdA. Hij vindt dat dit "bijdraagt aan een negatieve beeldvorming over een individu en dit raakt zijn persoonlijke veiligheid, daar ben ik persoonlijk getuige van geweest".

De PvdA zegt de naam van het plan niet te veranderen. In de mails van De Jong zou gedreigd worden met juridische stappen. Kamerlid Henk Nijboer zegt via Twitter zich niet op die manier onder druk te laten zetten.