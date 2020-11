Vier Franse agenten aangeklaagd na geweld tegen zwarte man in Parijs

De agenten die betrokken waren bij de mishandeling van een zwarte man in Parijs, zijn aangeklaagd. Volgens Franse media zitten twee van hen in voorlopige hechtenis. Eerder werden de agenten al geschorst.

Drie van hen worden verdacht van "opzettelijk geweld" en "vervalsing", wat kan slaan op hun verklaringen. De vierde wordt ervan verdacht een traangasgranaat naar binnen te hebben gegooid.

Volgens het proces-verbaal droeg de zwarte man geen mondkapje, verzette hij zich tegen een controle, verschool hij zich in zijn muziekstudio en had hij een sterke cannabislucht om zich heen. De man zou geweld hebben gebruikt tegen de agenten. Op welke punten hun verklaringen niet zouden kloppen is niet bekend.

Racistisch

Beelden van het incident van zaterdag 21 november werden eind vorige week gepubliceerd. Het slachtoffer werd in zijn muziekstudio minutenlang geslagen met een wapenstok. Naar eigen zeggen weet hij niet waarom, beledigden de agenten hem en uitten ze zich racistisch. Hij raakte gewond aan zijn hoofd, armen en benen.