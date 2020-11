Weer meer mensen in bijstand • Tijdens lockdown minder patiënten op spoedpost

Het aantal bijstandsontvangers is in het derde kwartaal licht toegenomen. Eind september ontvingen 423.000 mensen bijstand, 7000 meer dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het is het tweede kwartaal achtereen dat het aantal bijstandsontvangers is gestegen. Het CBS ziet dat er in alle leeftijdsgroepen bijstandontvangers zijn bijgekomen. De stijging is het grootst bij jongeren onder de 27. In deze groep kwamen er het afgelopen kwartaal bijna 3000 mensen in de bijstand bij. Dat is een stijging van 8 procent. Het aantal bijstandontvangers van boven de 27 steeg maar met 1 procent.

Er zijn volgens het CBS meerdere oorzaken waardoor het beroep op de bijstand vooral bij jongeren toeneemt. "We hebben het afgelopen half jaar gezien dat jongeren onevenredig hard getroffen worden door de crisis", zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. Vaak hebben jongeren tijdelijke contracten en juist deze banen werden de afgelopen maanden als eerste geschrapt. Daarnaast hebben mensen onder de 27 vaak minder of geen WW-rechten opgebouwd waardoor ze sneller in de bijstand komen. De verwachting is wel dat bij een herstel van de economie juist jongeren weer sneller werk vinden.

Meer mensen in de bijstand, eerste stijging in 2,5 jaar