Opnieuw weekend-lockdown in Turkije • Ook strengere maatregelen op Curaçao

De Efteling stopt met alle muzikale optredens om te voorkomen dat de coronamaatregelen niet worden nageleefd. Dat heeft de parkleiding besloten nadat beelden waren verschenen van gasten die arm in arm staan te hossen en geen anderhalve meter afstand houden, schrijft Omroep Brabant.

De leiding van het pretpark in Kaatsheuvel zegt te zijn geschrokken van de ophef die ontstond, nadat de website Looopings de beelden online had gezet. "We hebben gemerkt dat we tijdens deze act niet genoeg controle hebben over het gedrag van onze gasten. Ondanks alle mensen die het publiek in de gaten houden en maatregelen", zegt een woordvoerder van De Efteling.

De gemeente Loon op Zand, waar Kaatsheuvel onder valt, laat weten dat er een gesprek is geweest tussen de parkleiding, een toezichthouder van de gemeente en de burgemeester. "Het deed ons overigens ook pijn toen we de beelden zagen, ook omdat we er al best bovenop zitten en beseffen dat De Efteling een bevoorrechte positie heeft als je het bijvoorbeeld vergelijkt met de horeca", zegt een woordvoerder.

De gemeente gaat niet vaker controleren en stelt dat De Efteling "het in de regel goed voor elkaar heeft". Volgens de parkleiding geeft de video een vertekend beeld van hoe het er normaal gesproken aan toegaat in De Efteling.