Internisten bezorgd over coronacijfers • Burgemeester Maastricht ziet niets in sluiten grens

Internisten zijn bezorgd over het stagneren van de daling van het aantal coronabesmettingen. "De periode waarin wekelijks meer dan duizend nieuwe coronapatienten in het ziekenhuis worden opgenomen duurt nu al drie weken langer dan in het voorjaar en is nog steeds niet voorbij", waarschuwt de Nederlandse Internisten Vereniging. "De hoge druk op de ziekenhuizen houdt daarmee langer aan. Er zijn nu al ruim 1450 meer patiënten met covid-19 opgenomen geweest op de verpleegafdeling dan in de eerste golf."

Volgens voorzitter van de vereniging Robin Peeters is extra capaciteit op de afdelingen interne geneeskunde nog steeds nodig om coronapatiënten op te nemen. "We anticiperen met behandelingen continu op de nieuwe situatie. Daardoor is het percentage patiënten dat opgenomen wordt op de IC gelukkig beduidend lager dan in de eerste golf, en liggen patiënten korter in het ziekenhuis", aldus Peeters. "Zonder deze ontwikkelingen was de belasting op het ziekenhuis nog groter geweest."

Ondanks deze verbeteringen blijft het tekort aan ziekenhuiscapaciteit een groot probleem. "Als de cijfers niet verder dalen, of zelfs gaan stijgen terwijl er nog zoveel covid-19 patiënten in de ziekenhuizen liggen, maak ik me grote zorgen over patiënten wier zorg niet veel langer kan worden uitgesteld", zegt Peeters, die erop wijst dat de stagnerende daling van afgelopen week en de drukte in de winkelstraten weinig hoopvol stemmen voor de decembermaand.