Burgemeester Eindhoven oppert lockdown • Ziekenhuisbezetting neemt licht toe

Het UMCG in Groningen onderzoekt of patiënten voor betrekkelijk eenvoudige operaties, zoals een heupoperatie, in Duitsland kunnen worden geopereerd. Het ziekenhuis worstelt met de capaciteit voor de reguliere zorg. Door het hoge aantal coronabesmettingen staat de capaciteit van de zorg in het ziekenhuis onder druk..

UMCG-voorzitter Van der Zee zegt tegen RTV Noord dat "de druk op de intensive care vrijwel onverminderd" is. Normaal gesproken heeft het Groninger ziekenhuis dertig ic-bedden. Vanwege de coronacrisis zijn dat er nu veertig, maar de helft is gereserveerd voor coronapatiënten.

"We zijn aan het nadenken of we voor een deel zorg in Duitsland kunnen laten doen", zegt Van der Zee. "Natuurlijk moet daar wel capaciteit zijn, want ook daar is een pandemie. En we kijken of het echt niet in Nederland kan, want dat is de voorkeur van de meeste patiënten." Eerder nam Duitsland ook Nederlandse IC-patiënten op.