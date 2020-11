Oranje-korfballers strijden onderling bij gemis aan competitie: 'Kleine goedmaker'

Mick Snel in actie - Anne van Vegchel

"Wanneer we voor het laatst zaalcompetitie gespeeld hebben? Dat was in maart, denk ik", zegt korfbal-international Esther Cordus. Haar teamgenoot bij Oranje, Mick Snel, schudt zijn hoofd: "Bijna driekwart jaar geleden. Ik kan het me bijna niet meer herinneren." Het gemis aan wedstrijden laat zich voelen bij de Nederlandse korfballers. Waar profvoetballers onder strenge voorwaarden mogen spelen, mogen zij - net als volleyballers, hockeyers, en andere teamsporters - niet in competitieverband tegen elkaar strijden. "Als sporter is er niks leuker dan in een volle hal met geweldige ambiance te mogen spelen. Dat mis je enorm", zegt Snel. Om dat gemis een klein beetje goed te maken speelden de korfballers van het Nederlands team dit weekend een onderlinge wedstrijd op Papendal: als sporters met een A-status hebben zij een uitzonderginspositie en mogen zij wel tegen elkaar spelen. Een duel zonder publiek, maar mét livestream voorzien van commentaar - Team Mick Snel tegen Team Esther Cordus.

Esther Cordus en Mick Snel - NOS / Eline de Zeeuw

"Dit wordt toch wat serieuzer aangepakt dan een trainingspartijtje", zegt Cordus, speelster van Koog Zaandijk. "En het gaat hier tijdens de trainingen al hard tegen hard", waarschuwt Snel, die in clubverband uitkomt voor KV TOP. "Normaal gesproken fluiten we onze eigen wedstrijden en dan gaat het soms tot ruzie aan toe. Dus het is maar goed dat we nu scheidsrechters hebben." Bondscoach Jan Niebeek is blij dat er op deze manier "weer iets van een wedstrijdsituatie" ontstaat. "Ik voel de adrenaline van de spelers. Op de clubs mag nu niet zoveel, dus wij zijn blij dat we hier nog volle bak kunnen", zegt Niebeek, sinds september de bondscoach van Oranje. "Het echte korfbal wordt op dit moment op Papendal gespeeld." Op voorhand voegde hij zelfs drie spelers aan zijn selectie toe om een volwaardige wedstrijd te kunnen spelen. Zelf is hij gelegenheidscoach van Team Cordus, zijn assistent Ruben Boode is dat van Team Snel.

Olav van Wijngaarden in actie, links (in Oranje) Esther Cordus - Anne van Vegchel