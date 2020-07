Bol loopt sneller dan 22 jaar oud Nederlands record op 400 meter horden

Femke Bol is sterk uit de coronapauze gekomen. Tijdens wedstrijden op Papendal, de eerste in Nederland sinds de coronacrisis, liep ze sneller dan het Nederlands record op de 400 meter horden, dat al 22 jaar in de boeken staat.

De tijd van Bol geldt echter niet als een Nederlands record, omdat er daarvoor minimaal drie atleten aan een race mee moeten doen.

Het Nederlands record staat sinds 1998 op naam van Ester Goossens, die destijds een tijd van 54,62 neerzette. De 20-jarige Bol kwam zaterdag na 54,47 seconden over de finish, bijna een seconde sneller dan haar persoonlijk record.