Wekdienst 30/11: Cyber Monday • Burgemeesters bijeen over drukte

wekdienst - ANP | NOS

Goedemorgen! Vandaag komen de burgemeesters weer samen in het Veiligheidsberaad. Daar gaan ze waarschijnlijk praten over drukte in de winkelstraten deze decembermaand. En ook online zal het druk zijn, want het is Cyber Monday, de online start van de kerstverkoop.

Alleen in het oosten breekt de zon even door. In de rest van het land is het bewolkt met in het westen een beetje regen. Het wordt 2 tot 4 graden in het binnenland, tot 7 graden direct aan zee. In de avond valt er op meer plaatsen regen en loopt de temperatuur op.

Weerplaza - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Het Veiligheidsberaad van burgemeesters: ze spreken onder meer over volle winkelstraten in de komende feestmaand. Gisteren zei voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad al dat een belangrijk punt in de bijeenkomst de toeloop van Belgische dagjesmensen zal zijn.

In Paramaribo gaat het zogeheten verzet verder dat de Surinaamse oud-president Desi Bouterse heeft ingesteld tegen zijn celstraf van 20 jaar in de zaak van de Decemberboorden uit 1982. Volgens zijn advocaat gaat Bouterse een verklaring afleggen.

De Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi staat voor de rechter in de zaak over betaalde seks met de minderjarige Karima El-Mahroug, vooral bekend als Ruby. Berlusconi werd in 2015 vrijgesproken op basis van getuigenverklaringen, maar hij wordt er nu van verdacht meer dan twintig mensen te hebben omgekocht om valse verklaringen af te leggen.

En voor de mensen die na Black Friday nog zin hebben om te winkelen is er vandaag Cyber Monday. Deze dag, altijd de maandag na het Amerikaanse Thanksgiving, is voor online winkels de start van de kerstverkoop.

Wat heb je gemist? Leopoldo Luque, de lijfarts van de woensdag overleden Diego Maradona, is officieel aangeklaagd. Dat melden verschillende Argentijnse media. Maradona, die na zijn voetballoopbaan vaak met gezondheidsproblemen kampte, werd begin november getroffen door een hersenbloeding. Als gevolg daarvan werd hij opgenomen in het ziekenhuis en geopereerd door Luque. Maradona herstelde thuis, maar werd woensdag getroffen door een hartaanval. "Ze zeggen dat het mijn schuld is dat hij uit het ziekenhuis werd ontslagen", reageert Luque nu. "Ik ben dokter, geen politieagent of rechter. Ik ben niet voor alles verantwoordelijk."

Ander nieuws uit de nacht: Trumps recount in Wisconsin levert Biden extra stemmen op: de gedeeltelijke hertelling die president Trump in de staat had aangevraagd, heeft de voorsprong van zijn rivaal Joe Biden vergroot. De Democraat stond er al ruim 20.000 stemmen voor en kreeg er nu netto 87 bij.

Aanklachten na fatale vulkaanuitbarsting Nieuw-Zeeland: het land gaat dertien partijen vervolgen voor de dodelijke vulkaanuitbarsting op White Island, eind vorig jaar. Drie individuen en tien organisaties zouden te veel risico's hebben genomen. Op het moment dat de vulkaan tot uitbarsting kwam waren er 47 mensen op het eiland. 22 personen kwamen om door hitte, rondvliegend puin en dodelijke gassen.

Doden bij coronarellen in gevangenis Sri Lanka: zeker zes gevangenen zijn omgekomen, 35 mensen raakten gewond. Gevangenen demonstreren al langer tegen slechte coronavoorzorgsmaatregelen en overvolle gevangenissen.

Biden geblesseerd bij spelen met hond: de aankomend president van de VS verstuikte zijn enkel toen hij uitgleed. Hij zal daarom de komende weken een walking boot aan moeten, die zijn voet spalkt.

En dan nog even dit: Voor veel Duitsers is het een ritueel: op zondagavond Tatort kijken. Stipt om 20.15 uur, na het nieuws, zendt de Duitse publieke zender ARD onder die naam elke week een nieuwe krimi uit. Gisteren was het precies 50 jaar geleden dat de eerste aflevering van de detective te zien was. De NOS sprak onder anderen met acteur Chiem van Houweninge, die meedeed aan 35 afleveringen rond de figuur Schimanski. Ook schreef hij zes afleveringen. Hij snapt het succes van de serie wel, zegt hij tegen onze correspondent:

50 jaar Tatort: 'Iedereen ging voor Tatort zitten' - NOS