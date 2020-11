Westerveld en Zenden kijken terug: 'Liverpool is geen normale club'

"Liverpool is een club die in het verleden heel veel heeft meegemaakt. Met gouden, maar ook zwarte bladzijdes. Met name dat maakt de band tussen de fans en de club zo hecht", aldus Zenden.

Boudewijn Zenden en Sander Westerveld droegen in het verleden het shirt van Liverpool, dinsdag tegenstander van Ajax in de Champions League. Zij maakten de grootte van de Engelse topclub van dichtbij mee.

Westerveld verbaast zich nog altijd als hij op pad gaat met de Liverpool Legends, de sterren van weleer. "We speelden met de oudjes in Australië voor een uitverkocht Olympisch Stadion. We speelden voor 90.000 man in Bernabéu in Madrid. Dat maakt een normale club niet mee."

Niet in stadion, maar voor de buis

Zenden en Westerveld kijken het duel tussen Liverpool en Ajax wegens de coronamaatregelen thuis voor de buis. "Jammer, ik was zeker bij de wedstrijd geweest", vertelt Westerveld. Met een knipoog: "Laten we hopen op een goed resultaat voor allebei."