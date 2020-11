Met verse spelmaker en in strenge bubbel jagen handbalsters op EK-goud

"Larissa!", roept Emmanuel Mayonnade. "Larissa, kom!" Terwijl de handbalbondscoach zijn speelster wenkt, wijst hij op de flipover die midden op het trainingsveld is geplaatst. Aandachtig luisterend komt Larissa Nusser, voor de zoveelste keer in korte tijd, op een drafje aanlopen. De flipover staat vol tactische aanwijzingen. Looplijnen zijn kriskras door elkaar getekend en illustreren de verschillende varianten van het aanvalsspel van de Nederlandse handbalsters. De bondscoach legt uit, de speelster luistert aandachtig.

Keer op keer roept bondscoach Mayonnade spelmaker Nusser bij zich - NOS

Gepassioneerd probeert Mayonnade met de handbalster de details nog verder te verfijnen tijdens de training op Papendal. Gretig neemt Nusser alle Engelse woorden met Franse tongval in zich op. Het moge duidelijk zijn: de bondscoach van Oranje ziet op het komende EK een belangrijke rol weggelegd voor de pas 20-jarige middenopbouwspeelster. Positie van spelmaker vacant Die rol is belangrijk; de spelmaker zet de lijnen uit en bepaalt in grote mate het aanvalsspel. Nederland beschikt op die positie doorgaans over een van de creatiefste dirigenten: Estavana Polman. Mayonnade zal zich dan ook ongetwijfeld achter zijn oren hebben gekrabd toen zowel Polman, de beste speelster van het in 2019 gewonnen WK, als Delaila Amega een zware knieblessure opliep. Beide spelmakers kunnen niet mee naar het EK, dat donderdag begint in Denemarken. Dus ligt de weg open voor Nusser om haar kwaliteiten op Europees topniveau te laten zien. Al jaren wordt de middenopbouwster, die uit een echte handbalfamilie komt en voormalig international Nycke Groot als voorbeeld heeft, gezien als groot talent. Ze is sterk begonnen aan haar derde seizoen bij het Deense Kopenhagen, na in Nederland voor HandbaL Venlo en Dalfsen te hebben gespeeld.

Handbalster Nusser kijkt uit naar EK: 'Hoop dat ik belangrijke rol krijg' - NOS

Nusser ziet ook wel dat zij de enige echte middenopbouwster is in de huidige Oranje-selectie, maar blijft bescheiden. "Natuurlijk denk ik wel zo, maar er zijn ook andere combinaties mogelijk. Deze week zullen we zien wat goed werkt voor het team. Ik hoop een belangrijke rol te krijgen."

Regerend wereldkampioen Oranje speelt de groepswedstrijden in het Deense Kolding en begint het EK vrijdag 4 december tegen Servië. De andere tegenstanders in poule C zijn Kroatië en Hongarije. De verrichtingen van Oranje zijn dagelijks te volgen bij de NOS. Verslagen, samenvattingen en interviews zijn te zien, te lezen en te horen op NOS.nl en in de NOS-app, op tv in de Sportjournaals en op de radio bij Langs de Lijn.

Haar coach is wat dat betreft duidelijk. "Larissa krijgt een belangrijke rol als spelmaker", zegt Mayonnade. "Ze is erg slim en ik discussieer graag met haar over het spelletje. Ze moet leren dingen te bespelen, dat de ene speelster bijvoorbeeld beter speelt in een bepaald systeem dan de ander." Ook Nussers collega-internationals hebben alle vertrouwen in haar. "Estavana en Delaila zijn geblesseerd, maar daarvoor hebben we Larissa", zegt keepster Tess Wester. "Zij heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan en zal goed gaan spelen." Bubbel zit potdicht Het EK wordt vanwege de coronacrisis in alle opzichten anders dan de speelsters gewend zijn. Eens in de drie dagen worden de speelsters getest. Normaliter vormen ze buiten de trainingen om een hecht gezelschap en zoeken ze elkaar in de vrije uurtjes graag op. Maar de organisatie houdt de zogenoemde bubbel, die is gecreëerd om besmettingen buiten te houden, potdicht. "Iedereen zit op een aparte slaapkamer, we mogen niet bij elkaar op de kamer komen. En vrienden en familie zijn niet welkom", schetst Wester. Ploeggenote Lois Abbingh: "Je kunt op rustdagen ook niet even naar een koffietentje. Dat is jammer."

Bekijk hoe wereldkampioen Oranje zich voorbereidt op EK handbal - NOS