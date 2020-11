Biden geblesseerd bij spelen met hond

Joe Biden is geblesseerd geraakt bij het spelen met zijn hond. Hij verstuikte zijn enkel toen hij uitgleed.

Na een onderzoek van 2 uur, waarbij onder meer een röntgenfoto werd gemaakt, concludeerde een orthopeed dat Biden haarscheurtjes in zijn voetwortelbeentjes heeft. Hij zal daarom de komende weken een walking boot aan moeten, die zijn voet spalkt.

Biden werd bij het verlaten van het ziekenhuis gefilmd door meegereisde journalisten. Hij hinkte licht, maar liep zelf zonder krukken. President Trump heeft zijn opvolger via Twitter beterschap gewenst.

Hoewel de aankomende president het dus goed lijkt te maken, onderstreept het voorval ook dat Biden de oudste president is die de VS ooit zal krijgen: 20 november werd hij 78.

Communicatieteam

Ondertussen gaat Biden gestaag door met het samenstellen van zijn Witte Huisteam. Vandaag presenteerde hij de leiding van zijn communicatieteam, die voor het eerst volledig uit vrouwen bestaat.

Jen Psaki wordt de nieuwe woordvoerder, Kate Bedingfield hoofd van de afdeling Communicatie. Biden beloofde eerder al dat diversiteit een speerpunt voor hem wordt.

Amerikaanse media melden ook dat Biden later deze week de topposities in zijn economische team zal benoemen. Onder hen zijn ook veel vrouwen en minderheden, vaak oud-gedienden uit het Obama-tijdperk.

De benoemingen zijn belangrijk omdat de Amerikaanse economie hard is geraakt door corona. Daarnaast geven zijn keuzes aan of Biden economisch het midden van het politieke veld opzoekt, of juist de progressieve vleugel van zijn partij tegemoet wil komen. Onder de namen die nu genoemd worden zijn voornamelijk centristen.