De Boer schudt het juk van Koeman af: 'Mooi dat dat nu achter de rug is'

Frank de Boer is blij dat hij bij Oranje het juk van Ronald Koeman heeft weten af te schudden. De bondscoach laat in Studio Voetbal weten in zijn eerste maanden bij het Nederlands elftal vaak het gevoel te hebben gehad verantwoording te moeten afleggen. "Nou, dat werd ook wel een beetje door de media gecreëerd. Het ging daar ook te veel over", zegt De Boer. "Ik heb me daartegen moeten verweren. Ik heb het op mijn eigen manier gedaan en dat ook op het veld bewezen. Het is mooi dat dat nu achter de rug is." Voor De Boer was de uitwedstrijd van Oranje tegen Italië in de Nations League (1-1) een persoonlijk kantelmoment, "Iedereen dacht dat ik 4-3-3 zou spelen, maar ik heb toen gekozen voor een 5-3-2 opstelling. En dat pakte vrij goed uit. Dat geeft je dan vertrouwen. Het was de manier waarop ik kon laten zien dat ik de touwtjes nu in handen heb."

De Boer heeft nu de tijd om te werken aan zijn masterplan om met Oranje een gooi te doen naar de Europese titel, al wil hij nog geen heldere doelstelling formuleren voor het eindtoernooi. "Het hangt ervan af hoe iedereen er straks voor staat. Er zijn zes, zeven landen die hetzelfde willen als wij." 'Er zal beter gespeeld moeten worden' Pierre van Hooijdonk vindt dat enige bescheidenheid gepast is omtrent de titelaspiraties van Oranje. "We hebben twee eindtoernooien gemist op rij, moeten we dan ineens gaan roepen dat we Europees kampioen worden?" Arno Vermeulen: "Als Nederland erbij is, komen we meestal in de kwartfinales of halve finales." Van der Vaart: "Als alles meezit, heb je heus wel een kans. Maar er zal wel beter gespeeld moeten worden." Inbreng Van Dijk cruciaal De Boer weet in ieder geval dat Oranje veel potentie heeft. "Wij kunnen van iedereen winnen, maar daarvoor moeten we supertop zijn." Wil Oranje dat uiterst hoge niveau halen, dan is de inbreng van de nu geblesseerde Virgil van Dijk cruciaal. De Boer heeft goede hoop dat de centrale verdediger van Liverpool begin mei zijn rentree kan maken.

Memphis Depay blijft in de ogen van De Boer een zeer belangrijke schakel bij Oranje, De aanvaller was onder Koeman de onomstreden spits, maar is nu ietwat tegen zijn zin naar de linksbuitenpositie verschoven. Dat zorgt volgens De Boer geenszins voor irritatie bij de aanvaller van Olympique Lyonnais. "Iedereen onderschat hoe dienstbaar Memphis is. Hij wil misschien in de spits spelen, maar voor het team vindt hij het prima om linksbuiten te spelen. Je hebt gezien wat hij kan." Is Memphis bron van ergernis? Van der Vaart: "Ik denk, dat als je zo'n speler als Memphis hebt, je hem gewoon lekker zijn gang moet laten gaan. Hij is een speler die het meeste creëert, Maar ik heb het idee dat veel mensen zich ergeren aan hem." Vermeulen: 'Ik denk dat eigenlijk helemaal niet. Ik vind dat een cliché." Van Hooijdonk: "Misschien ergeren mensen zich omdat hij zoveel risico in zijn spel legt. Er gaat een hoop fout, maar ook heel veel goed." De Boer: "Memphis zegt ook tegen mij: als ik op mijn donder moet krijgen, dan moet ik ook op mijn donder krijgen. Mede dankzij zij discipline in het veld hebben we zo goed kunnen spelen tegen Italië."

