Grosjean maakt het goed na horrorcrash: 'Zonder de halo lag ik er anders bij'

Formule 1-coureur Romain Grosjean maakt het naar omstandigheden goed na zijn zware crash tijdens de Grand Prix van Bahrein. "Zonder de halo had ik er nu heel anders bij gelegen", liet de Fransman via een video op Instagram weten vanuit het ziekenhuis.

De halo is de veiligheidsring rond de cockpit die in 2018 verplicht werd gesteld in de Formule 1 en 2. "Een aantal jaren geleden was de halo er nog niet, het is het beste dat in de Formule 1 is geïntroduceerd", aldus Grosjean.