PSV ontsnapt met tweede keuze in slotfase aan puntenverlies tegen Sparta

De drie aanvallende wissels van Schmidt leken te laat te komen, want op schoten van Eran Zahavi en Adrian Fein na was de thuisploeg niet meer gevaarlijk geweest. Tot de bal na een scrimmage op de stip ging en Malen geheel in de lijn van de wedstrijd in eerste instantie op de vuisten van Maduka Okoye schoot, maar met geluk de bal opnieuw voor zijn voeten kreeg.

Uiterst moeizaam haalde PSV zonder kleerscheuren het laatste fluitsignaal. Spartaan Danzell Gravenberch knalde nog van dichtbij over nadat hij Nick Viergever opzij had gezet.

PSV is door de zege Feyenoord voorbij en staat nu derde in de eredivisie, Sparta blijft tiende.