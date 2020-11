Ethiopische militie claimt neerhalen vliegtuig, explosies in Eritrea

Filippo Grandi, de Hoge Vertegenwoordiger voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties, liet vandaag weten dat de mogelijke overwinning door het regeringsleger niet betekent dat het conflict in de regio ten einde is gekomen. Daarnaast sprak hij zijn zorg uit over het lot van de tienduizenden vluchtelingen in de regio.

De beweringen komen een dag nadat de Ethiopische premier Abiy Ahmed bekendgemaakt had dat zijn strijdkrachten Mekelle, de hoofdstad van Tigray, hebben ingenomen . Ook die claim valt niet te controleren, omdat communicatie met het gebied lastig is en onafhankelijke waarnemers niet worden toegelaten.

De leider van de opstandige Ethiopische regio Tigray claimt tegenover persbureau Reuters een militair vliegtuig van het Ethiopische leger te hebben neergehaald. Volgens TPLF-leider Debretsion Gebremichael was het vliegtuig onderweg voor een luchtaanval. Ook zou de macht in de stad Aksum zijn overgenomen.

Strijd in Tigray

De strijd in Tigray ontbrandde bijna vier weken geleden. Begin november zou het TPLF twee federale legerbases in Tigray hebben aangevallen. Dat was voor premier Abiy de aanleiding om de aanval op de opstandelingen in te zetten. De strijd heeft mogelijk al aan duizend mensen het leven gekost.

Het TPLF maakte tot in 2018 de dienst uit in Ethiopië. In dat jaar won Abiy de verkiezingen. Sindsdien hebben de Tigreeërs veel van hun macht moeten inleveren en groeiden de onderlinge spanningen. De regering van Abiy verdenkt de TPLF-leiders ervan onrust te hebben gestookt in het land. Hij zou gesprekken met de groepering de afgelopen maand hebben afgehouden.