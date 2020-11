Verstappen: 'Was geen voorstander van de halo, maar die redt wel een leven'

"Ik was geen voorstander van de komst van de halo (de veiligheidsring rond de cockpit, red.), maar die heeft wel het leven van Grosjean gered", zei Verstappen, die in Bahrein naar de tweede plaats reed. "Ik vond het geen mooi systeem."

De internationale automobielfederatie FIA heeft de afgelopen jaren heel veel geïnvesteerd in de Formule 1 om de sport veiliger te krijgen. De collega's van Grosjean gaven zondagavond in Bahrein aan dat ze inmiddels wel blij zijn met alle maatregelen die de laatste jaren zijn getroffen.

Grosjean slaagde er wonder boven wonder in uit de auto te kruipen en uit de vuurzee te ontsnappen. "Dat was heel eng"', aldus Verstappen voor de camera van Ziggo.

Ondanks de enorme klap was Grosjean toch in staat om de auto snel te verlaten. "Hij heeft een hele grote engel op zijn schouder gehad", zei teambaas Günther Steiner. "De halo heeft zijn werk gedaan."

De wagen van Grosjean brak bij de crash in tweeën en vloog tegelijk in brand. Toch wist de coureur even later uit de vuurzee te komen en over de vangrail een veilig heenkomen te zoeken. "We zagen een rode vlag, maar dat betekent niet meteen dat er iets ernstigs is. Daarna zagen we een hoop vlammen en dat was wel schrikken", keek Verstappen terug op het incident.

Ook wereldkampioen Lewis Hamilton refereerde zondagavond aan de enorme investeringen van de laatste jaren om de Formule 1 veiliger te maken. "Ik weet dat als ik instap een risico neem. Ik ben heel blij dat er veel maatregelen zijn genomen om de sport veiliger te maken. Die hebben vandaag gewerkt. Iedereen heeft kunnen zien dat we een gevaarlijke sport bedrijven", aldus de Brit van Mercedes.

Kritisch

Verstappen blikte ook nog terug op zijn race, die hem de tweede plaats opleverde. Het was zijn eerste podiumplaats in Bahrein in zes seizoenen Formule 1, maar er stond geen uitgelaten Nederlander bij de huldiging. "Ik zeg niet dat we hadden gewonnen, maar we hadden het als team veel beter kunnen doen qua strategie. We waren niet scherp", analyseerde hij de race.

Verstappen werd drie keer naar binnen gehaald voor nieuwe banden. De tweede bandenwissel duurde net zolang als de andere twee bij elkaar. En de derde stop begreep de nummer drie van het WK-klassement helemaal niet. "Zo laat in de wedstrijd? We hadden een langzame pitstop en daarna een pitstop die ik niet snapte."

Albon

De podiumplaats voor zijn teamgenoot Alex Albon, derde omdat Sergio Pérez in de slotfase door motorproblemen stilviel, zou het humeur van de Nederlander moeten verbeteren. Het tegendeel was waar. "Hij rijdt dertig tot veertig seconden achter zijn teamgenoot, dat is toch niet heel goed? Het is een meevaller omdat Perez uitvalt, maar voor Albon is het wel mooi dat hij op het podium eindigt", was Verstappens commentaar op zijn teamgenoot.

Albon, die vrijdag tijdens de training zijn bolide nog helemaal in puin reed, is nog niet zeker van zijn stoeltje volgend jaar bij Red Bull. Er zijn kapers op de kust, zoals Sergio Pérez. De Mexicaan zal maandagavond meer duidelijkheid geven over zijn toekomst. Zoals het zich nu laat aanzien, gaat hij niet naar Red Bull.