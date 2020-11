Wit-Russen trotseren vrieskou voor protestmars, honderden arrestaties

Voor de zestiende zondag op rij zijn in Wit-Rusland mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen president Loekasjenko. Volgens mensenrechtenorganisatie Viasna zijn minstens 340 betogers opgepakt. De politie in Minsk spreekt van zeker 250 arrestaties in de hoofdstad.

De wekelijkse protestmars werd omgedoopt in de 'Burenmars'. Op spandoeken stonden teksten als 'elke buur tegen de dictator' en 'ga weg rat!'. De betogingen vonden voornamelijk in buitenwijken van Minsk plaats, met het idee dat de veiligheidstroepen moeilijker controle kunnen krijgen over een verspreid protest. Voorheen concentreerde de demonstraties zich in de stadscentra.

Voor het eerst sinds het begin van de protesten daalde de temperatuur in Minsk onder het vriespunt, maar dat weerhield de betogers er dus niet van de straat op te gaan. De omvang van het protest is onduidelijk in te schatten, mede doordat veel journalisten zijn gearresteerd en buitenlandse collega's de toegang tot het land worden ontzegd.

Op deze beelden valt te zien dat in een voorstad van Minsk het protest wordt opengebroken met waarschuwingsschoten en traangas: