Duitsland kijkt vijftig jaar Tatort, 'spiegel van het land'

En dus klinkt om 20.15 uur weer in miljoenen huizen dit deuntje, dat sinds 1970 nooit is veranderd:

Vandaag is het precies 50 jaar geleden dat de eerste aflevering van de detective te zien was. Nog altijd kijken er miljoenen mensen, of het nou thuis op de bank is of met zijn allen in de kroeg.

Voor veel Duitsers is het een ritueel: op zondagavond Tatort kijken. Stipt om kwart over acht, na het nieuws, zendt de Duitse publieke zender ARD onder die naam elke week een nieuwe krimi uit.

De formule van Tatort is in al die jaren nauwelijks veranderd. Elke regio heeft zijn eigen commissaris of politieteam, zodat de kijker elke week in een ander deel van Duitsland, Oostenrijk en sinds kort ook weer Zwitserland meespeurt in een moordzaak. Onder de vaste naam Tatort staan dus elke week andere verhalen, mensen en thema's centraal.

Tatort is niet de naam van een rechercheur, maar betekent in het Duits plaats delict - 'oord van de daad'.

In Nederland was Tatort vanaf de jaren 80 tot begin deze eeuw op tv. Vooral commissaris Horst Schimanski uit Duisburg was razend populair. Hij was een totaal ander type dan de rechercheur die het publiek tot dan toe kende: geen wijze oude man in pak, maar een grofgebekte vent in een morsig jack.

Mét een link naar Nederland bovendien, want zijn trouwe assistent Hänschen werd gespeeld door acteur en scenarioschrijver Chiem van Houweninge. In Duitsland zijn ze Hänschen nog altijd niet vergeten, vertelt Van Houweninge: "Als ik ergens in Duitsland op een drukke plek ben, sta ik eerst een stapel handtekeningen uit te delen. De mensen moeten nog altijd meteen aan Hänschen en Schimanski denken."

Het Nederlandse accent van Van Houweninge (met baard) was altijd duidelijk te horen: