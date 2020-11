'Mossad zit achter aanslag Iraanse atoomgeleerde'

Achter de moord op Mohsen Fakhrizadeh, de belangrijkste man achter het Iraanse atoomprogramma, zat de geheime dienst van Israël, de Mossad. Dat zegt de Israëlische onderzoeksjournalist Ronen Bergman. Hij schrijft voor The New York Times en schreef het boek Schaduwoorlog over de geheime operaties van de Israëlische geheime dienst.

"Israël vecht tegen elke nucleaire dreiging en doet er alles aan om het atoomprogramma van Iran te stoppen", zegt Bergman. Fakhrizadeh werkte volgens Israël in het geheim aan de ontwikkeling van een kernwapen. Bergman schat in dat de Amerikaanse CIA op de hoogte was. "Gezien de intieme relatie tussen Mossad en CIA lijkt me dat te verwachten." De twee landen werken nauw samen en wisselen al tientallen jaren inlichtingen uit.

Ocean's Eleven

In 2018 nam de Israëlische geheime dienst tijdens een inval in Teheran documenten in beslag. Daaruit zou blijken dat Iran bouwt aan een kernwapen. "Tijdens die Ocean's Eleven-achtige actie zijn handgeschreven papieren buitgemaakt. Handgeschreven door Fakhrizadeh, waarin hij uiterst geheime technieken beschrijft over het maken van een atoombom. Daarom is de moord op deze voor Iran zo belangrijke man belangrijk voor Israël. Ook symbolisch gezien."

De liquidatie heeft een enorme impact in Iran, zegt Bergman. "Het regime vraagt zich af: waarom hebben we deze belangrijke man niet kunnen beschermen? Iedereen kan dus worden vermoord. Dat realiseert het regime zich heel goed."