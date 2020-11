Koploper Milan doet ook zonder topscorer Ibrahimovic uitstekende zaken

Zonder vedette Zlatan Ibrahimovic heeft AC Milan de koppositie in de Serie A verstevigd. Door een 2-0 zege op Fiorentina is de voorsprong op achtervolgers Internazionale en Sassuolo nu vijf punten.

Ibrahimovic, die in zes duels al tien keer scoorde deze jaargang, kampt met een lichte hamstringblessure. Vermoedelijk is hij over twee weken weer van de partij.

Zonder de 39-jarige aanvalsleider kwam Milan op eigen veld geen moment in de problemen. Binnen een halfuur stond de eindstand al op het bord.

Franck Kessié kopte goed door op Alessio Romagnoli bij de openingsgoal en maakte zelf het tweede doelpunt vanaf de stip. Bij een tweede penalty vlak voor rust stuitte Kessié op keeper Bartlomiej Dragowski.

Tegenstander Fiorentina, dat af en toe met de geniale ingevingen van routinier Franck Ribéry nog wel eens voor een stunt kan zorgen, staat door de nederlaag in de degradatiezone van de Italiaanse competitie.