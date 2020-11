Boadu is in Almelo eindelijk weer belangrijk voor winnend AZ

In de 44ste minuut scoorde Boadu zelf door goed te anticiperen bij een verkeerde aanname en de bal vervolgens alsnog hard in het doel te schieten.

De international veroorzaakte vlak voor rust eerst een strafschop na een onbeholpen overtreding van Heracles-captain Robin Pröpper (de Heracles-captain die vorige week in het uitduel met Ajax nog voor een zware blessure vreesde). Teun Koopmeiners benutte met wat geluk de penalty, nadat doelman Michael Brouwer z'n hand nog tegen de bal had gekregen.

De aanvaller moest de voorbije weken genoegen nemen met een reserverol, omdat hij herstellende was van het coronavirus en ook omdat Albert Gudmundsson in dezelfde weken een sterke indruk maakte.

AZ heeft in de eredivisie zijn vierde overwinning op rij geboekt. De Alkmaarders wonnen betrekkelijk eenvoudig met 2-1 bij Heracles Almelo, met een voorname rol voor Myron Boadu, die bij beide AZ-goals betrokken was.

AZ was na rust grotendeels heer en meester. Calvin Stengs raakte de paal en miste ook nog twee goede mogelijkheden vanaf de rechterkant. Ook Dani de Wit raakte nog het aluminium.

In het slotkwartier werd het toch nog spannend toen Lucas Schoofs geheel vrijstaand een vrije trap van Teun Bijleveld kon verzilveren.

Nieuw puntenverlies bleef AZ, dat in dit eredivisieseizoen al vaker een voorsprong zag verdampen, dit keer bespaard.

Boadu blijft bescheiden

"Je moet aan de trainer vragen of ik mijn plek heb terugverdiend, ik heb vandaag in ieder geval mijn best gedaan", bleef Boadu na afloop bescheiden. "Bij de 0-2 sprong de bal door het veld een beetje van mijn voet, maar kon ik alsnog scoren."