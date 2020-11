Titel bevrijdt Otterspeer; 'Als dat onder je neus wordt gedrukt, breek je'

"Ze is thuis de drijvende kracht, zonder haar had ik het niet kunnen doen. Als dat onder je neus wordt gedrukt, breek je."

"Ja, ik ben opgelucht", reageerde Leerdam, die zaterdag door een probleem aan haar schaats geen optimale kilometer kon rijden. "Ik ben blij dat ik heb laten zien wat ik kan. Ik voelde dat ik in mijn kracht reed, maar wel ontspannen. Toch was het laatste rondje echt zwaar."

Hein Otterspeer en Jutta Leerdam, beiden specialist op de 1.000 meter, grepen in Thialf de titel op de NK sprint. Otterspeer ging de slotafstand met een comfortabele marge in, Leerdam schudde Femke Kok, winnaar van drie van de vier afstanden, van zich af met een ijzersterke tweede 1.000 meter.

Otterspeer emotioneel in facetimegesprek met vriendin: 'Zij is de drijvende kracht' - NOS

"Het doet me heel veel, dit was een behoorlijk goed kampioenschap", vervolgde Otterspeer. "Toen we begonnen was het vrij onzeker, alles en iedereen stond er. Dat is het mooiste, dat geeft een kick als het lukt. Ik ben superblij en supertrots."

Kok opgetogen ondanks verlies

De 20-jarige Kok, bezig aan haar eerste volledige seizoen bij de senioren, kon leven met haar tweede plaats. "Ik ging helemaal kapot, ik ben strijdend ten onder gegaan", zei Kok, die op de slotafstand moeite had overeind te blijven. "Ik stortte helemaal in, ik had drie dikke missers. Er zat niet meer in."