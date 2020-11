Hamilton wint dramatische race vol ongelukken: 'We spelen met het gevaar'

Beide coureurs kwamen na de race direct terug op het ongeluk van Grosjean. "Het had zoveel erger kunnen zijn. In deze sport spelen we met het gevaar", zei Hamilton. En Verstappen: "Het was echt eng, ik zag alleen maar vuur."

Voor Hamilton was het alweer zijn elfde overwinning van dit seizoen en zijn 95ste grandprixzege in totaal. Vorige maand ging hij Michael Schumacher voorbij als recordhouder; de Duitser kwam tot 91 zeges in zijn loopbaan.

Verstappen loopt in WK-stand in op Bottas

Verstappen kon Hamilton geen pijn doen in Bahrein, maar diens Mercedes-ploeggenoot Valtteri Bottas wel. De Fin werd slechts achtste en moet nu vrezen voor zijn tweede plaats in de WK-stand. Verstappen liep vijftien punten op hem in, ook omdat hij de snelste ronde had gereden.

Er zijn dit seizoen nog twee Formule 1-races te gaan.