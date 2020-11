Otterspeer pakt derde sprinttitel na foutloos NK met vier sterke ritten

De 32-jarige sprinter had na de eerste dag een riante voorsprong dankzij een indrukwekkende 1.000 meter en op de slotdag gaf hij de leidende positie in het klassement niet meer uit handen.

Hein Otterspeer heeft in Heerenveen voor de derde keer in zijn loopbaan de nationale sprinttitel veroverd.

Op de 500 meter verloor Otterspeer slechts zeshonderdste op zijn concurrent Dai Dai N'tab en op de 1.000 meter reed hij vervolgens veilig naar de derde tijd (1.08,78).

Krol kansloos na val

De ritzege op de afsluitende 1.000 meter ging naar Thomas Krol (1.08,34), die als de nummer twee in het klassement aan de slotdag was begonnen.

Krol schakelde zichzelf op de 500 meter echter uit in de strijd om de titel. Hij ging in de laatste meters van zijn race onderuit en kwam al vallend over de finish in een teleurstellende tijd, waardoor hij een topklassering uit zijn hoofd kon zetten.

