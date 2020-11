Indrukwekkende Van Gerwen naar halve finales Players Championship Finals

Titelverdediger en vijfvoudig kampioen Michael van Gerwen is met groot vertoon van macht doorgedrongen tot de halve finales van de Players Championship Finals. In de kwartfinales was hij met 10-5 veel te sterk voor landgenoot Dirk van Duijvenbode.

De twee troffen elkaar vijf keer eerder en alle keren won Van Gerwen. Van Duijvenbode, de laatste maanden in grootse vorm, bood echter in het begin van de wedstrijd flink partij. Zo brak hij Van Gerwen al snel twee keer en kwam hij op een 3-1 voorsprong.

Van Gerwen zette daarna de turbo aan en won vijf legs op rij. Met een indrukwekkende 148-finish besloot hij de partij. De Brabander eindigde uiteindelijk met een gemiddelde van meer dan 110 punten per beurt.