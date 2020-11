Cavani goud waard voor United, Chelsea-Spurs doelpuntloos

Manchester United heeft de weg omhoog gevonden in de Premier League. De ploeg van Donny van de Beek won dankzij een excellerende Edinson Cavani in de slotfase van Southampton: 2-3.

In de rust keek United nog tegen een 2-0 achterstand aan door goals van Jan Bednarek (kopbal bij de eerste paal) en James Ward-Prowse (vrije trap).

Schot in de roos

United-trainer Ole Gunnar Solskjaer bracht vervolgens Cavani, die in oktober transfervrij overkwam van Paris Saint-Germain, in het veld en dat bleek een schot in de roos.

De 33-jarige spits gaf na 60 minuten de voorzet bij de aansluitingstreffer voor United van Bruno Fernandes en kopte in de 74ste minuut de 2-2 binnen.

Cavani maakte vervolgens in blessuretijd op bijna identieke wijze de winnende goal.