Politie: vuurwerkbom bij huis burgemeester waarschijnlijk bewuste actie

De politie gaat ervan uit dat de voordeur van de burgemeester van Woensdrecht opzettelijk is opgeblazen met een vuurwerkbom, en dat de dader of daders wisten dat hij daar woonde. De woordvoerder neemt het woord aanslag niet in de mond, daarvoor is er nog te veel onduidelijk.

"We denken wel dat dit een bewuste actie is", zegt een woordvoerder van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant. "Het zou wel heel toevallig zijn dat iemand dit doet en dat later blijkt dat de burgemeester daar woont."

'Extra aanwezig'

De politie heeft met burgemeester Steven Adriaansen overlegd of het voor hem veilig is thuis te blijven. Maar vanwege veiligheidsoverwegingen doet de politie geen mededelingen over de uitkomst van dit gesprek. "We zullen zeker extra aanwezig zijn", vult de woordvoerder aan.

De explosie gebeurde afgelopen nacht in het dorp Hoogerheide, waar de burgemeester woont. Een buurtbewoner vertelt dat er een keiharde knal te horen was en dat Adriaansen "beteuterd" maar ook nuchter reageerde: